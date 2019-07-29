Galatasaray ısınıyor

Galatasaray, Avusturya kampının son gününde Bordeaux ile özel maçta karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçını da (Leipzig ve Augsburg) kaybeden sarı-kırmızılılar, Fransız temsilcisini yeni oyuncularının performansıyla devirerek sezona yavaş yavaş ısındığını gösterdi.

6. dakikada Ömer Bayram'ın ortasını şık bir topuk vuruşuyla tamamlayan Babel, takımını 1- 0 öne geçirirken, 45'te Atalay Babacan, Adem'in pasını ağlarla buluşturdu. Bir asist yapan Adem, 66'da sahne alıp uzaktan bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. Bordeaux'nun tek golü ise 72'de Kalu'dan geldi.

Ömer'e yeni fırsat

BORDEAUX karşısında Babel ve Adem'in dışında Mariano ve Jimmy Durmaz da hazır bir görüntü çizdi. Sol bekte 4. alternatif konumuna düşen ve gönderilmesi beklenen Ömer Bayram ise kendi şansını yarattı. Hazırlık maçlarında üçlü orta sahada sol içte denenen Ömer, Leipzig'e gol attıktan sonra Bordeaux karşısında da asist yaptı. Ömer, orta sahada sergilediği performansla iyi bir alternatif olacağını gösterdi.

Babel yine iş başında

Galatasaray'ın yeni transferi Babel gollerine devam ediyor. Bordeaux karşısında Ömer'in ortasında sağ ayak topuğuyla topu ağlara gönderen Hollandalı, Leipzig maçında da iki gol atmayı başarmıştı.

Avusturya kampı bitti

Avusturya kampını tamamlayan ve dün gece İstanbul'a dönen G.Saray iki gün izin yapacak. Cumartesi Panathinaikos ile Türk Telekom'da hazırlık maçı oynayacak Aslan, sezonu 7 Ağustos'ta Akhisar'la oynayacağı Süper Kupa ile açacak.