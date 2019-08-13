Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Pedro imzayı attı

imzayı attı

’ın ’tan kiraladığı sol bek dün imzayı attıktan sonra ilk idmanına çıktı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Pedro imzayı attı
Beşıktaş'ın bu sezon 5. resmi transferi Pedro Rebocho oldu ve Fransız ekibi Guingamp'tan 1 yıllığına kiralanan Portekizli sol bek ile dün sözleşme imzalandı. 2.6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Rebocho, bu sezon 3 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Rebocho, 2017-18 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu. Portekizli oyuncu ayağının tozuyla imzayı attıktan sonra idmana çıktı ve takımdan ayrı düz koşu yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı biten Dorukhan ve Ljajic takımla çalışmalara katılırken Atiba ile Roco düz koşu yaptı. Sakatlıkları bulunan Gary Medel ve Burak'ın ise tedavileri devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Pedro imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN