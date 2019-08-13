Pedro imzayı attı

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Beşıktaş'ın bu sezon 5. resmi transferi Pedro Rebocho oldu ve Fransız ekibi Guingamp'tan 1 yıllığına kiralanan Portekizli sol bek ile dün sözleşme imzalandı. 2.6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Rebocho, bu sezon 3 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Rebocho, 2017-18 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu. Portekizli oyuncu ayağının tozuyla imzayı attıktan sonra idmana çıktı ve takımdan ayrı düz koşu yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı biten Dorukhan ve Ljajic takımla çalışmalara katılırken Atiba ile Roco düz koşu yaptı. Sakatlıkları bulunan Gary Medel ve Burak'ın ise tedavileri devam ediyor.