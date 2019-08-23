La Gazzetta dello Sport'tan Merih Demiral değerlendirmesi

LA Gazzetta dello Sport, Juventus'ta oynayan Merih Demiral'ı bu sezon takip edilmesi gereken 15 yetenekli oyuncu arasında gösterdi. Merih için şu yorumlar yapıldı: "De Ligt gibi Merih'in de adaptasyonu konusunda bazı riskler bulunuyor. Ancak sadece Bonucci ve Chiellini'nin dinlendirildiği maçlarda bile oynasa bu sezon çok fazla süre alacak. Merih, Sassuolo'da geçtiğimiz sezon beş noktada güvenilirliğini kanıtladı: Güçlü fizik, hız, alan kapatma, topla az hata ve insanlara Vinnie Jones'u bile özleten sert bir yüz. Avrupa'da bile sürpriz yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz."

Mert Çetin: G.Saray ve F.Bahçe de beni istedi

G.BIRLIĞI'NDEN 3 milyon Euro karşılığında Roma'ya giden Mert Çetin, dün düzenlenen törenle 5 yıllık imzayı attı. 22 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe ve Galatasaray da beni istedi ama hayalim Avrupa'da oynamaktı. Serie A çok kaliteli bir lig. Roma'da oyun seviyemi yükselteceğim" ifadesini kullandı.

Schalke'ye 18'lik Türk

BUNDESLİGA ekiplerinden Schalke 04, 18 yaşındaki Türk oyuncu Levent Mercan ile profesyonel kontrat yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen Levent Mercan ile 2023 tarihine kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik direktör David Wagner, Levent'in profesyonel sözleşmeyi hak ettiğini belirterek, "Levent'in gelişimi her türlü desteği vereceğim" diye konuştu.

Mayweather'dan 2.2 milyon dolarlık itiraf

EMEKLILIĞINI açıklayan ABD'li boksör Floyd Mayweather, geçtiğimiz aylarda Manny Pacquaio ile 4 yıl sonra rövanşa çıkacağına dair videonun gerçek olmadığını söyledi. Mayweather, "Bu video için bana 2.2 milyon dolar teklif ettiler. Gerçek şu ki; bu kavga bir daha yaşanmayacak" dedi.

PSG'den Real Madrid'e ret

PARİS Saint Germain, Neymar için Real Madrid'ten gelen 100 milyon Euro ile James Rodriguez, Gareth Bale ve Keylor Navas'ı içeren teklifini reddetti. Fransız ekibinin Neymar için en az 200 milyon Euro nakit istediği için bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Irkçılık davasında önemli gelişme

PREMİER Lig'deki ırkçı saldırıların ardından Twitter yetkilileri, Pogba'nın takımı Manchester United ve ırkçılık karşıtı bir kuruluş olan Kick It Out ile ortak hareket edeceğini açıkladı. Açıklamada, "Bu konuda ortak çözümler geliştirmek için daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

Sultanlar sahneye çıkıyor

TÜRKIYE'NIN de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. İlk kez dört ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada maçlar, başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak. Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü ile devam edecek. Turnuvada, Türkiye'nin maçları TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları ilk maçında bugün Ankara'da Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadele saat 20:00'de..