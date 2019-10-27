Savunma değişiyor!

ABDULKADİR

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, savunmada değişikliğe gidiyor. Lig ve Avrupa'da farklı kadrolarla sahaya çıkan Karaman, Başakşehir maçında özellikle savunmada revizyona gidecek. Takımını diri tutmak ve tüm oyuncularına eşit fırsat tanımak adına hareket edenLIGDE oynanan Gaziantep maçından 3 oyuncuyu değiştirerek Krasnodar karşısına çıkan deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir mücadelesinde de farklı bir savunma hattını tercih edecek. Pazartesi günü haftanın kapanış maçında Başakşehir deplasmanında en az 4 oyuncu değişecek.Obi Mikel ve Sturridge'in tedavileri devam ederken şok haber Abdulkadir Parmak'tan geldi. Krasnodar maçında sakatlanan ve dün MR'ı çekilen genç oyuncunun sağ alt baldırında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Abdulkadir Parmak yarın oynanacak Başakşehir maçının kadrosunda olmayacak.LIGDE son 20 maçında da gol atan bordo- mavililer, en son 2018-19 sezonunun 22. haftasında Alanya'ya 2-0 yenildi. 20 maçta da rakip fileleri en az 1 kez sarsan Trabzonspor, Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.TRABZONSPOR yönetimi, bu ay sonunda takımın tüm ödemelerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrasında tüm ödemelerini gününde yapan Karadeniz ekibinde şu anda oyunculara borç bulunmuyor.