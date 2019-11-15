Novak’tan kötü haber

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Trabzonspor'da sakatlık kâbusu bitmiyor. Bordomavililerin istikrar abidesi Filip Novak milli takım kampında tedonundan sakatlandı. Çekya'nın, Kosova ile oynayacağı karşılaşmaya davet edilen başarılı sol bek, antrenmanda sakatlık yaşayınca kadrodan çıkarıldı. Novak'ın durumunun ciddi olduğu ve bir ay kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.Trabzonspor, bu şok haberle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geçmiş değil. Bu aradaGeçen yıl Aralık ayağında aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönemeyen Onazi, sabırları taşırdı. Nijeryalı futbolcu lige verilen milli aranın ardından izin almadan Trabzon'dan ayrıldı. Trabzonspor Kulübü oyuncunun bu davranışı sonrası noter tespiti yaparken Nijeryalı'ya para cezası verileceği öğrenildi.