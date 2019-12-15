Çatıda büyük skandal

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Çebi ve ekibi konuyu mahkemeye taşıma kararı aldıGöreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Vodafone Park'a da el attı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi.Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi. Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.Açılış: 10 Nisan 2016 Maliyet: 407 milyon TL Kapasite: 41 bin 903 Loca sayısı: 147 Alttan Isıtma: Var Çim Tipi: Hibrit Ekolojik Yapı: Yağmur suyu depolanmakta