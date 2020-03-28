Son dakika haberi: Rüştü Reçber'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber'in corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Gelişmeyi Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Işıl Reçber tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İyi geceler;

Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.

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Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif; sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük. Önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi, dönüş yapamıyorum, üzgünüm. Tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli...."

Profesyonel futbol kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Barcelona gibi takımların formasını giyen Rüştü Reçber 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye'nin kalesini koruyan isim olan Reçber, A Milli Futbol Takımı ile 124 maçta görev aldı.

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