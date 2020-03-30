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'dan flaş toplantı kararı! Liglerin başlangıcı...

Son dakika haberi... , corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin geleceğini görüşmek için toplanma kararı aldı. UEFA, 1 Nisan'da 55 üye ülkenin federasyonları ile video konferans yapacak ve liglerin başlangıç tarihleri ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Toplantıda, Avrupa'da sezonun geri kalan döneminin oynanıp oynanmayacağı, eğer oynanacaksa ne zaman başlayacağına dair karar verilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 16:40 ABONE OL

UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.

Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan corona virüsü salgını futbol dünyasını da durdurmuş durumda. Avrupa'nın hemen hemen tüm ligleri askıya alınmış durumda ve ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Yapılacak toplantıda kulüpler, liglerin yeniden başlayıp başlamayacağı, başlarsa eğer hangi tarihler arasında oynanacağı, play-off sistemi ya da sezonun bu şekilde tescil edilme ihtimali gibi konuları tartışacak.

Toplantının ardından futboldaki belirsizlilk döneminin sona ermesi ve bir karar varılması bekleniyor.

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UEFA'dan flaş toplantı kararı! Liglerin başlangıcı...
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