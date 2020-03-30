UEFA'dan flaş toplantı kararı! Liglerin başlangıcı...

UEFA, 55 ülke federasyonu ile birlikte 1 Nisan Çarşamba günü UEFA organizasyonları ve liglerin akıbetiyle ilgili video konferans aracılığıyla toplantı yapılacağını açıkladı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, 55 ülkenin federasyonunun genel sekreterinin 1 Nisan Çarşamba günü toplantıya davet edildiği ve koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile ilgili nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceği kaydedildi.

Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan corona virüsü salgını futbol dünyasını da durdurmuş durumda. Avrupa'nın hemen hemen tüm ligleri askıya alınmış durumda ve ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Yapılacak toplantıda kulüpler, liglerin yeniden başlayıp başlamayacağı, başlarsa eğer hangi tarihler arasında oynanacağı, play-off sistemi ya da sezonun bu şekilde tescil edilme ihtimali gibi konuları tartışacak.

Toplantının ardından futboldaki belirsizlilk döneminin sona ermesi ve bir karar varılması bekleniyor.