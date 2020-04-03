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'da kritik corona virüsü toplantısı yapıldı! İşte alınan karar

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa ve dünya genelinde pek çok lige ara verilirken , salgınının futbola olan etkilerini değerlendirmek amacıyla bir çalışma grubu kurmuştu. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma grubunun video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ilk toplantısında haziran ayında oynanması planlanan bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındı. Bu tavsie kararı FIFA Konseyi'ne sunuldu.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 23:49 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 23:58 ABONE OL
FIFA'da kritik corona virüsü toplantısı yapıldı! İşte alınan karar

FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere kurduğu çalışma grubu, hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye etti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.

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Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu kaydedildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir." denildi.

Kaynak: Sporx

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FIFA'da kritik corona virüsü toplantısı yapıldı! İşte alınan karar
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