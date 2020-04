Beşiktaş'tan anlamlı karar

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsten dolayı hayatını kaybeden 10 sağlık emekçisinin çocuklarının BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda anaokulundan lise kademesine kadar tüm eğitim giderlerinin vakıf tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kabataş Erkek Lisesi bünyesinde öğretmenlik yapan tüm öğretmenlerin çocuklarının eğitimi de anaokulundan liseye kadar BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda vakıf tarafından karşılanacağı belirtildi.

Çebi: "Tıp öğrencilerinin en faydalandığı vakıf fonu yapmaya gayret edeceğiz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün ülkenin her zor gününde elini taşın altına koyan bir camia olduğunu belirterek, "BJK Kabataş Vakfı Okulları olarak bu zor günlerde bizler için hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerinin canlarını da biz kendi imkanımız nispetinde okullarımızda evladımız olarak görmek arzusundayız. Sağlıkçılarımızın bu dönemde ortaya koyduğu emeğin karşılığı hiçbir şekilde ödenemez. Bu emeğin simgesi haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet dileriz. Evladı emanetimizdir ve ailesi ile birlikte bu fonu tıp öğrencilerinin en faydalandığı vakıf fonu yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çebi zor günlerden birlikte çıkılacağını kaydederek şunları ifade etti:

"BJK Kabataş Vakfı olarak bu anlamda öğretmenlik mesleğine saygımızın bir sembolü olarak Kabataş Erkek Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerin evlatlarını da kendi evlatlarımızdan ayırmamayı düşündük. Sağlık ve eğitim alanlarında ilk olan bu örneğin ülkemizde tüm vakıflarımızın duyarlılığı ile büyüyeceğine inancım tamdır. Bu zor günlerde ülke ve aile olmak, bu sahiplenme duygusundan geçer inancındayız. 100 yılı aşkın geleneğimizde karşılaşılan tüm zorlu süreçlerin üstesinden bu şekilde gelindiğine şahit olduk. Tarihimizden aldığımız bu bayrak yarışında, birlikte kurmuş olduğumuz BJK Kabataş Vakfı çatısı altında bu geleneği yaşatarak her türlü güçlüğün üstesinden gelmek adına üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyamızın ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde eğitimin önemi her geçen saniye daha da hissedilmektedir. Bizler de ülkemizin yaşadığı bu zorlu günlerde cansiparane çalışan Sağlık ve Eğitim Camialarımıza kalıcı bir vefa hizmetini hayata kazandırmayı görev biliyoruz."

Taşçıoğlu: "Taşçıoğlu'nun adının, tıp bilimine emek için yaşatılacak olmasından son derece gururluyum"

Beşiktaş ve Kabataş camialarına teşekkür eden merhumun oğlu Onur Taşçıoğlu ise şunları aktardı:

"BJK Kabataş Vakfına ve ailemizi bu zor günümüzde yalnız bırakmayan Sayın Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür eder, saygılarımı iletirim. Sevgili babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının, tıp bilimine emek için yaşatılacak olmasından son derece gururluyum. O da bunu inanıyorum ki çok isterdi. Geleceğimiz, çocuklarımızın her biri Cemil Taşçıoğlu ismini yaşatacak ve onun gibi bilim insanı olacaklar. Ben de bir evladı olarak BJK Kabataş Vakfı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Burs fonunun büyütülmesi ve yaşaması için ailem adına elimden gelen her çalışmanın bizzat içerisinde olacağım. Babamın tüm meslektaş, öğrenci ve sevenlerinden bu idealimize sahip çıkmasını istiyorum. İstiyorum ki, nice pandemileri bilimle aşalım."

"Sağlık emekçilerimizin ortaya koyduğu emeğe bizim yapabildiğimiz sadece bir damladır"

BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Kabataş Erkek Lisesi sıraları bizlere zor zamanlarda kenetlenmeyi ve ülkemize sahip çıkmayı öğretmiştir. Tüm dünya zorlu bir sınavdan geçiyor. Sağlık emekçilerimizin ortaya koyduğu emeğe bizim yapabildiğimiz sadece bir damladır. Bu mücadelenin kaybı ile simgesi haline gelen kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adına nice sağlık emekçisinin evladına BJK Kabataş Vakfı Okulları olarak sahip çıkabilmek ve nice Doktor Cemillerin yetişmesine vesile olmak azmindeyiz. Bu cephenin görünmeyen kahramanları her doktoru keşfeden tüm öğretmenlerimize ve öğretmenlik mesleğine vefanın bir simgesi olarak Kabataş Erkek Lisesi'nde görev yapan tüm öğretmenlerimizin evlatlarının da BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda okuma hakkı olmasına vesile olduk. Bu 112 yıldır camiamızı var eden öğretmenlerimize de borcumuzdu. Bu zor günleri hep birlikte kenetlenerek aşacağımıza inancım tamdır."

