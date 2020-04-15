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'a dev talip!

'nin sezon başında MKE Ankaragücü'nden ettiği ve birinci kaleci yaptığı , zaman zaman hata yapsa da özellikle karşı karşıya kalınan pozisyonlarda olan başarısıyla takdir toplamıştı. Genç kaleci için 'dan flaş bir transfer iddiası geldi. 'yı 'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün, transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 08:39 ABONE OL
Altay Bayındır'a dev talip!

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'la ilgili Hollanda basınında çok flaş bir iddiaya yer verildi... Haberde, kalecisi Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü.

Takvim'de de yer alan haberde Ajax'ın Onana'ya alternatif olarak 5 kaleci belirlediği ve bu isimlerin arasında Altay'ın da yer aldığı ifade edildi.

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Altay Bayındır'a dev talip!
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