FIFA'dan Loris Karius açıklaması

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Alman kaleci, siyah-beyazlı takımı FIFA'ya şikayet etmişti.

Mart ayındaki alacaklarının yanı sıra kontratını da sonlandırmak isteyen 26 yaşındaki file bekçisi, çareyi FIFA'ya gitmekte bulmuştu. Alman kalecinin menajeri Florian Goll, Alman basınına yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Karius'un başvurusunun ardından FIFA'nın vereceği karar beklenirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir FIFA sözcüsü, "Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.

Öte yandan Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, sosyal medya hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuşmuştu.

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