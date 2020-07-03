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'ye 2 kulüp talip oldu

'ın Cezayirli yıldızı için kulüpleri sıraya girdi. Sarı-kırmızılıların transferine izin verdiği deneyimli futbolcuyu 'nın ardından şimdi de istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:08 Son Güncelleme: 3.7.2020 16:10 ABONE OL
Sofiane Feghouli'ye 2 kulüp talip oldu

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli yol ayrımında.

Afrika basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar sezon sonunda yıldız oyuncusunu satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor. Soso'nun yeni taliplerinin çıktığı öğrenildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Feghouli'yi Al Gharafa'nın ardından Al Duhail de istiyor.

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunu kurmak için transfere bütçe oluşturmak istediği, bundan dolayı da bazı yıldızlarını satacağı aktarıldı. Cimbom'un satıcağı isimlerden biri olan Feghouli için şimdiden Katar ekipleri sıraya girdi.

TRANSFERDE ÖNCELİK FEGHOULI
Al Duhail kulübünün yetkililerinin, Feghouli transferine öncelik verdiği ve bu girişim için tüm şartların zorlanacağı yazıldı. Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için izin verdiği Cezayirli yıldızın, Katar kulüpleriyle temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Sofiane Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti. (Fotomaç)

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Sofiane Feghouli'ye 2 kulüp talip oldu
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