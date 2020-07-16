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'da dönemi bitiyor

'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'la yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı takımda 14 kupa kaldıran kaptan, futbolu bırakması durumunda teknik heyete dahil olacak.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:49 ABONE OL
Galatasaray'da Selçuk İnan dönemi bitiyor

2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Hürriyet'in haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL'ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezon daha Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.

FUTBOLU BIRAKIRSA TEKNİK HEYETTE GÖREV ALABİLİR
Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek.

62 kez de A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü'nde görev alması gündeme gelecek.

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan'la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan dönemi bitiyor
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