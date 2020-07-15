Belhanda Galatasaray yönetimiyle görüştü!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Younes Belhanda ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki futbolcunun yönetimden bir sezon daha takımda kalmak istediği aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Younes Belhanda'nın adı Arap kulüpleri ve Monaco ile anılıyor.