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Belhanda Galatasaray yönetimiyle görüştü!

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin garanti para kazanan ve bonuslarla birlikte geliri 5 milyon Euro'yu bulan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı yönetim ile bir araya geldi. 'in kadroda düşünmediği yıldız futbolcu flaş bir talepte bulundu. Faslı yıldızın bir sezon daha kalmak istediğini, aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 21:17 Son Güncelleme: 15.7.2020 21:34 ABONE OL
Belhanda Galatasaray yönetimiyle görüştü!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Younes Belhanda ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ!

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki futbolcunun yönetimden bir sezon daha takımda kalmak istediği aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Younes Belhanda'nın adı Arap kulüpleri ve Monaco ile anılıyor.

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Belhanda Galatasaray yönetimiyle görüştü!
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