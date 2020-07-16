Caner Erkin'den Beşiktaş yönetimine: Hakkımı istiyorum

Beşiktaş'tan ayrılıp, Fenerbahçe veya Galatasaray'a gideceği iddia edilen Caner Erkin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Malatya deplasmanında Beşiktaş'a üç puanı getiren golü atan tecrübeli futbolcuyla takımın kamp yaptığı otelde bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak bir süre önce yaptığı açıklamada, "Caner'in Beşiktaş'ın gelecek planlamasında olmadığını görüyoruz. Bu yüzden sezon sonunda Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik" demişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ise verdiği demeçte, "Caner'in menajeri fuzuli konuşan bir arkadaş. Caner'le oturup konuşacağız. Şartlarımızı kabul ederse kalabilir" demişti.

"HAKKIM OLANI İSTİYORUM"

Siyah-beyazlılar, Caner Erkin ile Malatya'da görüştü. Karşılaşma öncesinde yapılan görüşme Caner Erkin'e doping etkisi yaptı. Oldukça iyi bir performans sergileyen 31 yaşındaki sol bek, kazanılan penaltıda da inisiyatif alarak atışı kullanmak istedi ve golünü attı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi, deneyimli sol beke, "Biz senin kalmanı istiyoruz. Sergen Hoca da istiyor, sevdiğimiz bir arkadaşımızsın. Ama ekonomik şartlar ortada, anlayış göstermeni bekliyoruz" dedi. Başkan'ın açıklamasından memnun olan Caner Erkin ise bu sözlere, "Kulübün içinde bulunduğu durumu biliyorum ve ben de yardım etmek istiyorum ama rakamsal olarak da performansım ortada. Ben sadece hakkım olanı istiyorum, fazlasını değil" cevabını verdi.

Sezon sonunda Beşiktaş ile tekrar masaya oturacak olan Caner Erkin, transferin gözdesi durumunda. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği tecrübeli futbolcuya Ruslar da talip oldu. 2006-2010 yılları arasında dört sezon boyunca CSKA Moskova forması giyen 31 yaşındaki sol beki, Spartak Moskova'nın istediği öğrenildi.

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