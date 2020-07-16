Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Luis Nani'nin yeğeni Angel Gomes Beşiktaş'ın gündeminde

Luis Nani'nin yeğeni 'ın gündeminde

'de üçüncü sıra için iddiasını sürdüren , bir yandan da yeni sezonun çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, maaşında indirime yanaşmayan 'in yerine 'nin eski yıldızı Nani'nin yeğenini düşünüyor. Portekizli ismin 19 yaşındaki yeğeni için temaslar başladı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 07:55 Son Güncelleme: 16.7.2020 08:22 ABONE OL
Luis Nani'nin yeğeni Angel Gomes Beşiktaş'ın gündeminde

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç isimleri yakın takibe aldı. Bu isimlerden biri de Angel Gomes...

19 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilk gelişme bundan yaklaşık 2 ay önce yaşandı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nani, Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğeni Angel Gomes'i önerdi.

Yılda 2.2 milyon euro kazanan Adem Ljajic'in indirime yanaşmaması ve ayrılığa sıcak bakması üzerine 10 numara arayışları yeniden hızlandıran siyah-beyazlılar, Manchester United'la olan sözleşmesini erken sonlandıran Gomes'e teklif gönderdi.

Papiss Cisse'den transfer açıklaması! Beşiktaş...

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

İngiliz basını genç futbolcu Angel Gomes için 3 ideal rota olarak Leverkusen, Dortmund ve Chelsea'yi yazdı. Ancak Chelsea, Gomes'i 19 yaşına olduğu için rezerv takımına istedi. B. Dortmund ve B. Leverkusen'den iddialar devam etmesine rağmen ise 1 haftadır ses çıkmadı.

Portekizli oyuncu için İskoçya'dan, Belçika'dan ve Hollanda'dan bazı girişimler var ancak resmi teklif yok. Beşiktaş ise bu sessizlikten yararlanarak Luiz Nani'yi de devreye sokup Angel Gomes'le temas kurdu. Herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek Gomes'in Beşiktaş'a hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği şartlarda gelme ihtimalinin olduğu ise kulüp içinde konuşulmaya başlandı.

Son dakika... Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sözleşmesini feshetti

46 GOLE DİREKT KATKI

10 numara mevkiinin dışında orta sahanın solunda da forma giyebilen genç oyuncu Gomes, ManU altyapısında bugüne kadar toplam 76 mücadeleye çıkarken 29 gol attı, 17 de asist yaptı ve toplamda 46 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika LGS sonuçları açıklaması! Tercih kılavuzu BURADA
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Ayasofya Camisi ve 81 ildeki camilerden sela sesleri yükseldi
Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB ile LGS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
SON DAKİKA HABERİ: Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? Bitcoin Borsalarının Twitter hesaplarına siber saldırı!
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Luis Nani'nin yeğeni Angel Gomes Beşiktaş'ın gündeminde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA