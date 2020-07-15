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'den açıklaması! ...

'de attığı gollerle adından bu sezon oldukça fazla konuşturan 'nin 'a olacağı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Cisse ayrıca, sezon sonunda 'nin başına geçeceği konuşulan hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 18:21 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:22 ABONE OL
Papiss Cisse'den transfer açıklaması! Beşiktaş...

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Papiss Cisse gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. 30 maçta 22 gol ve 1 asistlik katkı üreten Senegalli santrfor Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Golcü futbolcudan transfer açıklaması geldi.

Ajansspor'a konuşan Cisse, "Avrupa'da artık çok fazla iyi 9 numara yetişmiyor. Benim kişisel hedefim var. Alanyaspor'un hedefi doğrultusunda sezonu tamamlamak. Önümüzde iki tane maç var. Sonra da kupa finali var. Gollerime devam etmek istiyorum. Avrupa'ya dönmek benim gibi futbolcular için bir amaçtır. Ancak bugün hedeflediğiniz şey ile realite üst üste gelmeyebilir. Önümüzdeki süreçte attığım gollere devam edeceğim" dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARINI CEVAPLADI

Beşiktaş iddialarına da cevap veren Senegalli golcü, "Adımın transfer piyasasında geçmesi normal. İyi iki sezon geçiriyoruz. Ben çok profesyonel bir futbolcuyum. Alanyaspor ile olan sözleşmem bitiyor ama son güne kadar her şeyimi vereceğim. Önceliğim Alanyaspor ile ligi bitirmek. Kafamdaki bütün proje bu. Şu an transfer düşünmüyorum. Ligi bitirdikten sonra ne olur diye kafamdan geçiriyorum" şeklinde konuştu.

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EROL BULUT VE FENERBAHÇE...

'Erol Bulut Fenerbahçe'de başarılı olur mu?' sorusu ise Papiss Cisse, "Bu konu hakkında bir bilgim yok. İmzaladı mı imzalamadı mı bilmiyorum. Ancak dedikoduları duyuyorum. Her hoca büyük kulüplerde çalışmak ister. Giderse bence başarılı olur. Kendisine yardımcı olacak bir ekip olursa Fenerbahçe'de başarılı olur. Çok dolu ve planı olan bir hoca. Hedefe yönelik taktikleri var. Bence kariyerinde başarılı olur" cevabını verdi.

"BÜYÜK KULÜPTE OYNAMAYI HAK EDİYOR"

'N'Sakala'nın adı transferde geçiyor, kendisiyle bu konuda hiç konuştun mu?' sorususu üzerine Cisse, "Her maç en iyisini yapmaya çalışıyor. Çok efor sarf ediyor. Kuvvetli bir sol bek. Performansı her zaman iyi. Büyük kulüpte oynamayı hak ediyor. Zaten Anderlecht'te de oynadı. Büyük kulüplerde oynamayı biliyor. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. Birlikte oynamak istediğim bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki forvet yabancı kuralı hakkında ise, "Çin'de de yabancı kuralı vardı. Orada da çok zordu. Yabancı oyuncu için de çok zor. Kontenjandan dolayı forma giyememe durumu olur. Neden yapıyorlar, mutlaka bir düşünceleri vardır" diyerek sözlerini tamamladı.

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Papiss Cisse'den transfer açıklaması! Beşiktaş...
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