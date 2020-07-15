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Son dakika... 'ta şoku! Sözleşmesini feshetti

Son dakika... 'a derbisi öncesi şok haber. Siyah-beyazlı ekibin İspanyol stoperi , alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş'ta daha önce de Alman kaleci Karius kontratını tek taraflı olarak sonlandırmıştı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:25 Son Güncelleme: 15.7.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika... Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de yakaladığı başarılı grafikle üçüncülük yolunda önemli bir adım atan ve hafta sonu Fenerbahçe derbisine galibiyet parolasıyla çıkacak olan Beşiktaş, Victor Ruiz'den gelen haberle sarsıldı.

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kontratını tek taraflı olarak feshetti.

Ruiz'i sezon başında Beşiktaş'a 2.5 milyon euro karşılığında Villarreal'den gelmiş, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren Beşiktaş'ta, daha önce de Alman kaleci Loris Karius maaşını alamadığı için sözleşmesini feshedip takımdan ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımda bazı yıldızların da alacakları için kulübe ihtar çektiği ifade ediliyor.

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Son dakika... Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sözleşmesini feshetti
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