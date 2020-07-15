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’e sarıldı

, ayrılacağını açıklayan tecrübeli sol bek ile yeniden masaya oturacak. Teknik direktör , 31 yaşındaki futbolcuya "Kalmanı istiyorum" dedi. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce oyuncuya yaptığı 750 bin Euro'luk teklifte iyileştirme yapması bekleniyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Beşiktaş Caner Erkin’e sarıldı
Beşiktaş'la olan sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan Caner Erkin'in menajeri, kendilerine önerilen rakamı az bularak ayrılık açıklaması yapmış, Başkan Ahmet Nur Çebi de "Fuzuli konuşan bir arkadaş ama o da kendince futbolcusunu koruyor. Bu yüzden saygı duyuyorum" karşılığını vermişti. Ancak TFF'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından, yerli oyuncu transferi daha fazla önem kazanınca Beşiktaş, Caner'le yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kararda teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi de etkili oldu. Hem Caner hem de Gökhan Gönül'ün kalmasını isteyen Yalçın, 31 yaşındaki tecrübeli sol beke, "Yeni sezonda kadro planlarım arasında varsın" dedi. Bir kez daha Caner'le görüşecek olan yönetim daha önce önerilen 750 bin Euro'luk sözleşme teklifinde iyileştirme yapacak. Sergen Yalçın, Yeni Malatya maçında kazanılan penaltıyı Caner Erkin'e attırıp jest yapmıştı.

YÖNETİMDEN MENAJERLERE YETKİ YOK!
Liglerde sona yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketlenirken Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Güven Yalçın gibi isimlere ilgi artmış durumda. Rusya ve Avrupa'dan taliplileri olan Güven için menajerlerin Beşiktaş'ın kapısını çalarak yetki istediği ancak olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin, hiçbir futbolcu için menajerlere yetki verilmeyeceğini belirtip, taliplilerin doğrudan kendileriyle görüşmesini istedi. Siyah-beyazlıların, daha önceki yönetimden kaynaklı menajer sıkıntıları nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.

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Beşiktaş Caner Erkin’e sarıldı
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