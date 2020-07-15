Beşiktaş Caner Erkin’e sarıldı

Beşiktaş'la olan sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan Caner Erkin'in menajeri, kendilerine önerilen rakamı az bularak ayrılık açıklaması yapmış, Başkan Ahmet Nur Çebi dekarşılığını vermişti. Ancak TFF'nin yeni yabancı kuralını açıklamasının ardından, yerli oyuncu transferi daha fazla önem kazanınca Beşiktaş, Caner'le yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kararda teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi de etkili oldu. Hem Caner hem de Gökhan Gönül'ün kalmasını isteyen Yalçın, 31 yaşındaki tecrübeli sol beke,dedi. Bir kez daha Caner'le görüşecek olan yönetim daha önce önerilen 750 bin Euro'luk sözleşme teklifinde iyileştirme yapacak. Sergen Yalçın, Yeni Malatya maçında kazanılan penaltıyı Caner Erkin'e attırıp jest yapmıştı.Liglerde sona yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketlenirkengibi isimlere ilgi artmış durumda. Rusya ve Avrupa'dan taliplileri olan Güven için menajerlerin Beşiktaş'ın kapısını çalarak yetki istediği ancak olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Çebi ve ekibinin, hiçbir futbolcu için menajerlere yetki verilmeyeceğini belirtip, taliplilerin doğrudan kendileriyle görüşmesini istedi. Siyah-beyazlıların, daha önceki yönetimden kaynaklı menajer sıkıntıları nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.