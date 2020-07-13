Süper Lig'in 32. haftasında heyecan oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi. Kasımpaşa evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Kayserispor, 9 kişi tamamladığı karşılaşmada 90. dakikada bulduğu golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda konuk olduğu Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Konyaspor ile karşı karşıya geldiği Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan 4-3 yenik ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...