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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İşte 'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi. Kasımpaşa evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Kayserispor, 9 kişi tamamladığı karşılaşmada 90. dakikada bulduğu golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda konuk olduğu Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Konyaspor ile karşı karşıya geldiği Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan 4-3 yenik ayrıldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 23:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

18- Ankaragücü 29 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

17- 32 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

16- Rizespor 32 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

15- Yeni Malatya 32 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

14- 33 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 32. hafta

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta)

13- Denizlispor 35 PUAN

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