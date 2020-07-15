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Son dakika: - derbisinin hakemi !

'de 33. hafta karşılaşmaları nefes kesecek. Belki de şampiyonun belli olacağı haftada, karşılaşmaları yönetecek hakemler de açıklandı. Derbi maça da ev sahipliği yapacak hafta ile , kozlarını 'ta paylaşacak. Bu zorlu maçı hakem yönetecek.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:11 Son Güncelleme: 15.7.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler!

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmaları nefes kesecek. Belki de şampiyonun belli olacağı haftada, karşılaşmaları yönetecek hakemler de açıklandı. Derbi maça da ev sahipliği yapacak hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak. Bu zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Öte yandan zirveyi yakından ilgilendiren ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Medipol Başakşehir, evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Şampiyonluk iddasını sürdüren Trabzonspor ise evinde, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın hakemi ise Atilla Karaoğlan...

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler!
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