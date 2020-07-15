Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi şok haber. Siyah-beyazlı ekibin İspanyol stoperi Victor Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş'ta daha önce de Alman kaleci Karius kontratını tek taraflı olarak sonlandırmıştı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.