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İsrailli golcü 'ın peşinde

sezon başında kadrosuna kattığı Falcao ve Andone ikilisinden beklediği verimi alamadı. İki yıldız da sakatlık konusunda büyük şanssızlıklar yaşarken Kolombiyalı yıldız neredeyse sezonun yarısında, Rumen golcü ise büyük bölümünde takımını yalnız bıraktı. Yeni yılda forvet bölgesinde sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom, İsrailli golcü 'i gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 07:27 Son Güncelleme: 16.7.2020 07:28 ABONE OL
Galatasaray İsrailli golcü Shon Weissman'ın peşinde

Galatasaray sezona Radamel Falcao, Florin Andone ve Adem Büyük rotasyonu ile girdi. Burada en çok bel bağlanan isim ise Kolombiya'nın dünyaca ünlü yıldızı Falcao olmuştu ancak güvenilen dağlara kar yağdı.

Bu sezon tam 20 maç kaçıran, Şampiyonlar Ligi ve derbilerin çoğunda forma giyemeyen Falcao'nun yokluğunda Andone de sakatlık yaşadı. Adem Büyük 7 gollük katkı verse de Galatasaray gelecek sezon için bu bölgede hata yapmak istemiyor. Bunun için de hem devamlılığı olan hem de gol yollarında etkili birini arayan cimbom, o ismi buldu: Shon Weissman.

TERİM ONAY VERDİ: TAM CEZA ALANI GOLCÜSÜ

Galatasaray'ın kanca attığı Shon Weissman için scout ekibinden rapor istendi. Olumlu rapor geldi. Fatih Terim'in de onay vermesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim 24 yaşındaki golcünün menajeri ile temasa geçildi.

Wolfsberger'de bu sezon yıldızı parlayan ve tam bir ceza sahası golcüsü olan Shon Weissman ile Celtic de yakından ilgileniyor. Cimbom yüksek bir rakama çıkmadan bu transferi noktalamayı hedefliyor.

Galatasaray forvet transferini sadece Shon ile tamamlamayacak. Ali Yavuz Kol ve Adem Büyük de rotasyonda olacak. Mbaye Diagne'nin durumuna göre bir isim daha gelecek. (Fotomaç)

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Galatasaray İsrailli golcü Shon Weissman'ın peşinde
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