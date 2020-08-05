CANLI | Kopenhag - Başakşehir

Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.

Temsilcimiz, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka'da tur peşinde. Okan Buruk'un öğrencileri çeyrek finale yükselerek bir başarıya daha imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Saat 19.55'te başlayan karşılaşma Telia Parken Stadyumu'nda oynanıyor ve maçta Daniele Orsato düdük çalıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Turuncu-lacivertli takım turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinden gelen takımla oynayacak. İngiliz devi ilk maçı 5-0 kazandı.

İLK 11'LER...

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.