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'nde Medipol , son 16 turu rövanş maçında 'a konuk oluyor. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan temsilcimiz, çeyrek finale yükselmek için mücadele ediyor. Telia 'ndaki zorlu müsabakayı yönetiyor. Kopenhag-Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 18:33 Son Güncelleme: 5.8.2020 20:03 ABONE OL
CANLI | Kopenhag - Başakşehir

Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.

Temsilcimiz, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka'da tur peşinde. Okan Buruk'un öğrencileri çeyrek finale yükselerek bir başarıya daha imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Saat 19.55'te başlayan karşılaşma Telia Parken Stadyumu'nda oynanıyor ve maçta Daniele Orsato düdük çalıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Turuncu-lacivertli takım turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinden gelen takımla oynayacak. İngiliz devi ilk maçı 5-0 kazandı.

İLK 11'LER...

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.

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