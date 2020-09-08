Son dakika: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar atılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi bilmecesi sona erdi. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren Muriqi'nin adı uzun süredir Lazio ile anılıyordu. Kosovalı golcü bugün İtalyan kulübüne resmi imzayı atacak. Muriqi'nin Roma'ya ise yarın uçması bekleniyor.
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