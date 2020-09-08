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Son dakika: Lazio'da! İmzalar atılıyor

Son dakika haberleri | Sarı-lacivertlilerde bilmecesi sona erdi. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren Muriqi'nin adı uzun süredir Lazio ile anılıyordu. Kosovalı golcü bugün İtalyan kulübüne resmi imzayı atacak. Muriqi'nin Roma'ya ise yarın uçması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:16 Son Güncelleme: 8.9.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar atılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi bilmecesi sona erdi. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine giren Muriqi'nin adı uzun süredir Lazio ile anılıyordu. Kosovalı golcü bugün İtalyan kulübüne resmi imzayı atacak. Muriqi'nin Roma'ya ise yarın uçması bekleniyor.

Ayrıntılar birazdan...

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Son dakika: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar atılıyor
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