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Fenerbahçeli yıldız 'a talip oldu!

Son dakika haberleri... 2018 - 2019 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den kadroya katılan Miha 'a bir başka Serie A ekibi Genoa talip oldu. A Spor'un haberine göre İtalya Ligi ekibinin sarı-lacivertli takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 11:14 Son Güncelleme: 9.9.2020 11:25 ABONE OL
Fenerbahçeli yıldız Zajc'a Geno talip oldu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre kadro planlamasını oluşturan sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. A Spor'un haberine göre İtalya Serie A ekibi Genoa, Sloven futbolcu için devreye girecek.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Genoa'nın Miha Zajc için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

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Fenerbahçeli yıldız Zajc'a Geno talip oldu!
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