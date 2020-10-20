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Fabrice N'Sakala: beni 'ye çağırmadı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyspor'dan yeni transferi Fabrice N'Sakala, eski hocası hakkında açıklamalarda bulundu. N'Sakala, "Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var. O, bana hiçbir zaman ''ye gelir misin?' demedi. Tercihi bana bırakmıştı" dedi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:03 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:07 ABONE OL
Fabrice N'Sakala: Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye çağırmadı

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan yeni transferi N'Skala, transfer sürecini anlatırken, "Transfer olmadan önce Sergen Yalçın ile konuştum. Daha önce tanıyordum. Sözleşmem bitmek üzereydi. Duygu ve düşüncelerimi ilk Sergen Yalçın ile paylaştım. Demokratik Kongolu oyuncu, Siyah Beyazlılar'daki eski mevkidaşı Caner Erkin ile kıyaslanmasını "Caner ile kıyaslamaları çok duyuyorum. Bizler farklı oyuncularız. Herkesin kendine göre bir tarzı var. Farklı tarzlar sebebiyle aynı sonucu beklemek olmaz. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'a karşı hayranlığım var. Hatta Alanyaspor'da bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı ve bu transfere onun da etkisi olmuştur" diye konuştu.

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Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan Fabrice N'Sakala, "Daha çok fazla maçımız var. Kötü başlamış olabiliriz ama geçen sene de benzer bir başlangıç olmuştu ama takım sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Tesislerde gitar çalmıyorum, biraz utanıyorum diyebilirim. Eğer şampiyon olursak, stadyumda gitar çalma sözümü burada tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.

"EROL BULUT BENİ FENERBAHÇE'YE ÇAĞIRMADI"

Eski teknik direktörü Erol Bulut'un kendisini Fenerbahçe'ye çağırmadığını söyleyen N'Sakala, "Erol Hoca ile iyi ilişkimiz var. O, bana hiçbir zaman 'Fenerbahçe'ye gelir misin?' demedi. Tercihi bana bırakmıştı. O bu durumun yaşanmasını istemez. Alanya'dayken böyle diyalog geçmişti. Tercihi bana bırakmıştı. Artık rakibiz. O Fenerbahçe, ben Beşiktaş'tayım. Hala konuşuyoruz ama aynı şeyleri değil" dedi.

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Fabrice N'Sakala: Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye çağırmadı
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