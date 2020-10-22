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'de şoku!

'ta gösterdiği performansın ardından yolların ayrıldığı 'e imza atmıştı. Karius, ekibinde henüz resmi maça çıkamadan sakatlık geçirdi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 19:38 ABONE OL
Union Berlin'de Loris Karius şoku!

Geçtiğimiz 2 sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius, son olarak Union Berlin'e kiralandı. Liverpool Teknik Direktörü Klopp'un takımında düşünmediği Karius, Alman ekibiyle çıktığı son antremanda sakatlandı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, sakatlığın tipi hakkında açıklamada bulunmadı. İsviçreli teknik adam açıklamasında; "Antrenman sırasında bir sakatlık yaşandı ve tamamen ayağını yanlış basmakla ilgili." dedi.

FREIBURG MAÇINI KAÇIRACAK!
Karius'un dönüş tarihi bilinmiyor ancak Alman kaleci hafta sonu oynanacak Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak. Hafta sonu Freiburg'la karşılaşacak Berlin ekibi, 5 puanla Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.

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Union Berlin'de Loris Karius şoku!
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