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haberleri: Almanya'da gündem oldu

’ dedikleri 17 yaşındaki ’ın için uygun olduğu yorumunu yaptılar

Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz Almanya'da gündem oldu
Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitecek olan Ömer Faruk Beyaz şimdiden Almanları peşine taktı. Sky Sport News kanalında önceki akşam yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında 17 yaşındaki yıldız mercek altına alındı. Kanalın transfer uzmanları, müthiş yetenek Beyaz'ın raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken, genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke için ideal olabileceğini ifade ettiler. "Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor" denilen Ömer Faruk için 'Türk Messi' benzetmesi de yapıldı. Oyuncuya Bayern Münih'in yanı sıra Borussia Dortmund ve Schalke'nin büyük ilgisi olduğu biliniyor.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe altyapısında forma giyen Ömer, Avrupa'da geleceğin büyük yıldızları arasında gösteriliyor.
Bu sezon Trabzonspor ve Karagümrük maçlarında kadroya alındı ancak oynamadı.
Geçen yıl 4'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmada forma giydi. 146 dakika sahada kaldı.

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Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz Almanya'da gündem oldu
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