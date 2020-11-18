Fenerbahçe haberleri: Ömer Faruk Beyaz Almanya'da gündem oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesibitecek olan Ömer Faruk Beyazşimdiden Almanları peşine taktı.kanalında önceki akşam yayınlananTransfer Update-die Show (TransferGüncellemesi Şovu) programında 17 yaşındakiyıldız mercek altına alındı. Kanalın transferuzmanları, müthiş yetenek Beyaz'ın raporlarınınçok iyi olduğunu belirtirken, genç oyuncununBundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacıolan Schalke için ideal olabileceğiniifade ettiler.denilen ÖmerFaruk içinbenzetmesi deyapıldı. Oyuncuyabüyük ilgisi olduğu biliniyor.2013 yılından bu yana Fenerbahçe altyapısında forma giyen Ömer, Avrupa'da geleceğin büyük yıldızları arasında gösteriliyor.Bu sezon Trabzonspor ve Karagümrük maçlarında kadroya alındı ancak oynamadı.Geçen yıl 4'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmada forma giydi. 146 dakika sahada kaldı.