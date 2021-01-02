Son dakika haberi: Omar Elabdellaoui'nin futbol kariyeri tehlikede! Galatasaray Başkanı Cengiz'den Omar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalar

Dün gece yeni yıla saatler kala gelen son dakika haberi tüm spor camiasını üzdü. Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladığı ve bazı parçaların yüzüne geldiği açıklandı. Bu üzücü gelişmenin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak hastaneye giderek oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Omar'ın uzun süre görme kaybı yaşayabileceğini ifade edilirken Abdürrahim Albayrak, yıldız oyuncunun gözünün yıkanacağını açıkladı. Omar yaklaşık 1 ay önce de corona virüs geçirmişti. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA... SABAH.COM.TR ÖZEL | OMAR'IN GÖZÜNDEKİ GÖRME KAYBI KARİYERİNİ TEHLİKEYE SOKABİLİR!
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin iki gözünde de problem olduğu bir gözündeki görme kaybının çok yüksek olduğu ifade edildi. Son dakika bilgisine göre Omar'ın önce Bahçelievler'de bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra durumun riskinden dolayı sponsorlu hastaneye nakil ettirildiği de gelen bilgiler arasında...
MUSTAFA CENGİZ'DEN SON DAKİKA OMAR AÇIKLAMASI!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Omar'ın sağlık durumu hakkında açıklamlarda bulunuyor.
"Biz bu olayı berbat geçen 2020'ye havale edelim, morali iyi. Çocukları koruma amaçlı olmuş. Beni şaşırtan bütün maddelerin peynir ekmek gibi satılması. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu futbolcumuza verilen destek için futbol kamuoyuna teşekkür ediyorum. Omar, çocuklarını korumak isterken yaralandı. Umut hiçbir zaman kesilmemeli."
SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video
Omar'ın üç çocuğundan birinin down sendromlu olduğu başarılı oyuncunun çocuğunu eğlendirmek için havai fişek sistemi kurduğu ortaya çıktı...
Galatasaray, Omar'ın sağlık durumu hakkında gün içerisinde açıklama yapacak.
TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Mbaye Diagne, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Hakan Balta ve Selçuk İnan, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Omar'a destek için hastaneye ziyaretlerini sürdürüyor.
Galatasaraylı futbolcular Mbaye Diagne, Ryan Donk, Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Fatih Karagümrük'te oynayan Jimmy Durmaz, 29 yaşındaki futbolcuyu ziyaret etmek için hastaneye geldi.
OMAR'IN DOKTORU PROF. DR. VEDAT KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA!
Omar'ın doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın durumunun finalde nereye varacağına ilişkin takiplerin yapıldığını incelemelerin yapıldığını vurguladı. Omar'ın durumunun düne göre daha iyi olduğunu ifade eden uzman isim bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemlerden sonra durumun netliğe kavuşacağı vurgulandı.
Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi "2 gözde de yaralanma söz konusuydu" | Video
Prof. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın görme yetisinde sıkıntı olduğunu açıkladı. Tıbben gereken işlemlerin tümünün yapıldığını ifade eden uzman isim, restorasyon denilen işlemlerin adım adım planlandığını aktardı.
Galatasaray'dan gelen son dakika haberinin ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Olayın yaşanmasından kısa süre sonra hastaneye giden Abdürrahim Albayrak, sitenin bir görevlisinin Omar'ın resmini sosyal medyaya servis etmesine tepki gösterdi. Omar'ın 3 çocuğu olduğunu söyleyen Albayrak, üzücü bir gelişme olduğunu kaydederken başarılı oyuncunun gözünün yıkanacağını ifade etti.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin ambulansta olduğu sırada fotoğraflarının çekildiğini ve sosyal medyaya servis edildiğini söyleyerek, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui'nin tedavi edildiği hastanenin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020'nin son dakikalarında da yine talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum...
"Sitenin ambulansından bir kişi, Omar'ın başına gelen bu talihsiz kazayı sosyal medyada paylaşıyor. Ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı var. Dostları vardır, ailesi vardır. Nasıl bir vicdan bu? Ayıp değil mi, günah değil mi?"
Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsı ve ailesi olarak. Bu kadar olamaz. Yazıktır. Biz olayı duyar duymaz, başta Fatih hocam olmak üzere ben ve tüm arkadaşlarımız buraya geldik. Tüm insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Sosyal medyaya bakıyoruz, fotoğraf servis ediliyor. Çok üzüldüm" dedi.
"BİLİNCİ AÇIK, DOKTORLARA YANIT VEREBİLİYOR
Omar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Abdurrahim Albayrak, "Omar'ın elinde havai fişek patlamıştı. Hocamızla beraber hep başındayız. Tam net bir şey ortaya çıksın diye, tam net bulgulara ulaşalım diye tüm doktor arkadaşlarımız burada.
"Allah'ın izniyle bir gözlerini açsın, netice ortaya çıkacak. Bunu doktorları daha iyi açıklar, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara yanıt verebiliyor. 2020 nasıl şanssız bir yıl olduysa, Galatasaraylılar son dakikada da böyle şanssız bir olay yaşadı."
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Allah beterin beterinden korusun diyelim. Bilinci açık, ben de konuştum kendisiyle, 'Çok teşekkür ediyorum' dedi. Ailesine de kulüpten arkadaşlar yardımcı oluyor. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. İçimiz yanıyor, içimize bu akşam ateş düştü. Yoğun bakımın içerisinde hep beraber yılbaşını kutladık" diye konuştu.
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi
"NASIL OLDUĞUNU HENÜZ KONUŞAMADIK"
Olayla ilgili net bir bilginin henüz olmadığını kaydeden Albayrak, "Zannediyorum ki 9'a ya da 10'a çeyrek kala falan havai fişeği fırlatmaya çalışırken olmuş ama konuşamadık henüz, sağlık durumuyla ilgili konuştuk sadece.
"Nasıl olduğunu bilemiyoruz ama böyle bir talihsiz kaza yaşandı. Allah daha beterinden korusun" diyerek sözlerini noktaladı.