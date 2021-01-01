SON DAKİKA! Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözleri ne durumda? Hastaneden CANLI YAYIN | Video
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Son dakika haberleri... Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin gözlerinin son durumu ne? Yılbaşında elinde patlayan havai fişekle gözlerinde yaralanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin spn dağlık durumu ne?