SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Cengiz'den canlı yayında flaş Omar Elabdellaoui açıklaması "Çocuklarını korumak..." | video
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Son dakika haberleri... Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu gözlerinde yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu ile ilgili canlı yayında flaş açıklama!