Video Spor Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi "2 gözde de yaralanma söz konusuydu" | Video

Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi "2 gözde de yaralanma söz konusuydu" | Video

Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi
01.01.2021 | 12:56

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Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi 2 gözde de yaralanma söz konusuydu | Video 02:16
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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Vedat Kaya: "Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Gerekli tetkikleri yaptık. Şu an odasında, şu anki durumu düne göre oldukça iyi" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat Kaya: "Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Gerekli tetkikleri yaptık. Şu an odasında, şu anki durumu düne göre oldukça iyi" açıklamasında bulundu.

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