Son dakika! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin doktorundan açıklama geldi "2 gözde de yaralanma söz konusuydu" | Video

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Vedat Kaya: "Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Gerekli tetkikleri yaptık. Şu an odasında, şu anki durumu düne göre oldukça iyi" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat Kaya: "Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Gerekli tetkikleri yaptık. Şu an odasında, şu anki durumu düne göre oldukça iyi" açıklamasında bulundu.