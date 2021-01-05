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ile 25. randevuda

, ’in 17’nci haftasında sahasında ağırlayacağı karşısından 3 puanla ayrılarak hem yükselişini sürdürmeyi, hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:15 ABONE OL
Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 23 puan toplayarak üst sıralarla puan farkını azaltan Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer Fatih Karagümrük'ün ardından bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı, yükselişini sürdürmeyi ve üst sıralarla da puan farkını azaltmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

KAZANAN KADRO İLE DEVAM
Trabzonspor'da tedavisi devam eden ve takımdan ayrı olarak çalışan Vitor Hugo'nun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ağrıları devam eden oyuncunun Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın Fatih Karagümrük karşısındaki kazanan 11'ini koruyarak Göztepe mücadelesine de aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 25'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

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Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda
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