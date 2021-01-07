Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması: Mandzukic’le ilgileniyoruz
Hırvat forveti kadrolarına katmak istediklerini söyleyen Yalçın, “Şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz” diye konuştu
Giriş Tarihi: 7.1.2021ABONE OL
Rizespor'a karşı 6 golle fantastik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu:
Futbolcularım bu maçta kazanmayı hak etti. Zorlu bir ocak ayı var. Takım çok sağlam duruyor sahada. Kimoynasa fark etmiyor. Sahaya çıkanlarsonuna kadar mücadele ediyorlar.
Oyunun genelinde çok arzulu bir oyuncu grubu vardı, kazanmayı çok istedik ve futbolun doğrularını çok iyi yaptık.
Transfer çok ayrı bir konu. Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Ama şu anda net bir şey önümüzde yok. Çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapacağız.
SABAH SPOR YAZDI TÜRKİYE ÖĞRENDİ
Beşiktaş'ın, Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i istediğini SABAH Spor, 2020'nin son gününde okuyucularına duyurmuş, bu haber çok konuşulmuştu.
BENİM İSTEDİĞİMİ YAPANLAR OYNAR
19 yaşındaki Hasic'in çok yetenekli olduğunu söyleyen Yalçın, "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. 2 gün önce odama geldi, konuşmak istedi. 'Ben yetenekliyim, oynarım' diyorlar. Oynayamazsın! Bizim istediğimizi yaparsan oynarsın. Sahada gösterirsen oynarsın. Kendisine bunu söyledim, o da anladı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
GOL YEMEMEYİ KAFAYA TAKMAYIN
Sergen Yalçın, son 5 maçta takımın kalesini düşürmemesiyle ilgili soruya ise "Gol yememeyi kafaya çok takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım var mı? Bir gün kaybedebiliriz de ancak önemli olan mücadele etmek. Sahada mücadele etmezsek sorun var demektir" yanıtını verdi.
HASİC: HEP BÖYLE OLMALIYIZ
Maçın son dakikasında çok şık bir gol atan Ajdin Hasic, "Gol atmak ve skor tabelasındayer almak çok güzelama en önemlisi tabii ki3 puan her zaman. Güzeloynuyoruz, goller atıyoruz,lideriz, umarım bunu buşekilde devam ettiririz. İyioynuyoruz. Böyle olduğumuzsürece sıkıntı yaşamayız" şeklinde konuştu.
FÜZE GÖNDERDİ!
Hasic'in maçın son anlarında uzaktan attığı gol büyük övgü topladı. Siyahbeyazlılar, sosyal medyada, "Bu gol değil,Hasic füze gönderdi" yorumları yaptılar.
KRAMPONUNU PARLATTI
Savunmada başarılı bir performans sergileyen Domagoj Vida, maçta 4 gol atarak gecenin yıldızı olan Larin'i kramponunu parlatarak kutladı.