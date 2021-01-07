Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması: Mandzukic’le ilgileniyoruz

Rizespor'a karşı 6 golle fantastik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu:Futbolcularım bu maçta kazanmayı hak etti. Zorlu bir ocak ayı var.Oyunun genelinde çok arzulu bir oyuncu grubu vardı, kazanmayı çok istedik ve futbolun doğrularını çok iyi yaptık.Transfer çok ayrı bir konu. Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Ama şu anda net bir şey önümüzde yok. Çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapacağız.Beşiktaş'ın, Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i istediğini SABAH Spor, 2020'nin son gününde okuyucularına duyurmuş, bu haber çok konuşulmuştu.19 yaşındaki Hasic'in çok yetenekli olduğunu söyleyen Yalçın, "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. 2 gün önce odama geldi, konuşmak istedi. 'Ben yetenekliyim, oynarım' diyorlar. Oynayamazsın! Bizim istediğimizi yaparsan oynarsın. Sahada gösterirsen oynarsın. Kendisine bunu söyledim, o da anladı gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın, son 5 maçta takımın kalesini düşürmemesiyle ilgili soruya ise "Gol yememeyi kafaya çok takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım var mı? Bir gün kaybedebiliriz de ancak önemli olan mücadele etmek. Sahada mücadele etmezsek sorun var demektir" yanıtını verdi.Maçın son dakikasında çok şık bir gol atan Ajdin Hasic,şeklinde konuştu.Hasic'in maçın son anlarında uzaktan attığı gol büyük övgü topladı. Siyahbeyazlılar, sosyal medyada,yorumları yaptılar.Savunmada başarılı bir performans sergileyen Domagoj Vida, maçta 4 gol atarak gecenin yıldızı olan Larin'i kramponunu parlatarak kutladı.