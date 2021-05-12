Trabzonspor sobelendi!

Maça ideale yakın kadrosuyla çıkan Trabzonspor'un bütün oyun planları Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart ile alt üst oldu. Ancak buna rağmen ilk yarıda rakibine pozisyon vermeyen Trabzonspor, oyunun da hakimi olmayı başardı. İkinci devrede ise Konyaspor daha baskılı ve pozisyon üreten taraftı. Bu dakikalarda ise Baker sahneye çıkarak frikikten attığı golle bordo-mavilileri öne geçirdi. Konyaspor ise gol için bastırmaya devam etti.Ardından Nwakaeme'nin kafası direkten döndü ve maçın sonucu belli oldu. Trabzonspor beklenenin aksine genç oyuncularla değil as oyuncularla çıktığı maçta deplasman- daki namağlup unvanını korurken, galibiyeti almaktan uzak bir görüntü ortaya koydu.adına İtalya'ya giden menajerler, Parma ile Gervinho ve Cornelius için masaya oturdu. Cornelius için İtalyan kulübüne 4 milyon Euro önerilirken, Gervinho'nun da durumu soruldu. Parma da oyuncunun satış listesinde olduğunu belirtti.deplasmanda kırmızı kartgörme zincirine Serkan Asan daeklendi. Genç futbolcu, 19. dakikadaSekidika'ya yaptığı hareket sonrasıdirekt kırmızı kart gördü ve bu sezonoyundan atılan 7'nci Trabzonsporluoldu. Bordo-mavililerin son 4 deplasmandagördüğü kırmızı kart sayısıda 3 oldu. Bu üç maç daberabere bitti.sezon sonunda sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını uzatmayı planladığı Kamil Ahmet Çörekçi, Konya maçında 11'de görevlendirildi. Tecrübeli oyuncu,Serkan'ın atılmasıyla ise sağ beke geçti.