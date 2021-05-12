Trabzonspor sobelendi!

Maça ideale yakın kadrosuyla çıkan Trabzonspor'un bütün oyun planları Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart ile alt üst oldu. Ancak buna rağmen ilk yarıda rakibine pozisyon vermeyen Trabzonspor, oyunun da hakimi olmayı başardı. İkinci devrede ise Konyaspor daha baskılı ve pozisyon üreten taraftı. Bu dakikalarda ise Baker sahneye çıkarak frikikten attığı golle bordo-mavilileri öne geçirdi. Konyaspor ise gol için bastırmaya devam etti. Uğurcan Çakır'ın 4'ü netolmak üzere birçok kurtarışla sonucundeğişmesini engellediği anlarda Hadziahmetovic,bu duvarı yıkan isimoldu ve oyuna dengeyi getirdi. Ardından Nwakaeme'nin kafası direkten döndü ve maçın sonucu belli oldu. Trabzonspor beklenenin aksine genç oyuncularla değil as oyuncularla çıktığı maçta deplasman- daki namağlup unvanını korurken, galibiyeti almaktan uzak bir görüntü ortaya koydu.
FIRTINA'DAN ÇİZME ÇIKARMASI TRABZONSPOR adına İtalya'ya giden menajerler, Parma ile Gervinho ve Cornelius için masaya oturdu. Cornelius için İtalyan kulübüne 4 milyon Euro önerilirken, Gervinho'nun da durumu soruldu. Parma da oyuncunun satış listesinde olduğunu belirtti. Bordo-mavili yönetim,Gervinho için de Parma'ya teklif yapmayahazırlanıyor.
DEPLASMANDA KIRMIZI MODASI TRABZONSPOR'UNdeplasmanda kırmızı kartgörme zincirine Serkan Asan daeklendi. Genç futbolcu, 19. dakikadaSekidika'ya yaptığı hareket sonrasıdirekt kırmızı kart gördü ve bu sezonoyundan atılan 7'nci Trabzonsporluoldu. Bordo-mavililerin son 4 deplasmandagördüğü kırmızı kart sayısıda 3 oldu. Bu üç maç daberabere bitti.
KAMİL AHMET SÜRPRİZİ
TRABZONSPOR'UN sezon sonunda sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını uzatmayı planladığı Kamil Ahmet Çörekçi, Konya maçında 11'de görevlendirildi. Tecrübeli oyuncu, esas mevkiisağ bek olmasınarağmenorta sahadabaşladı. Serkan'ın atılmasıyla ise sağ beke geçti.