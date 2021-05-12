Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor sobelendi!
Giriş Tarihi: 12.5.2021

Trabzonspor sobelendi!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor sobelendi!

’ın kırmızısıyla eksilen bordo-mavilileri ’ın kurtarışları ayakta tuttu. ’ın frikik golüne , ile cevap verdi. Nwakaeme’nin direkten dönen kafa vuruşu ise kader anı oldu

Maça ideale yakın kadrosuyla çıkan Trabzonspor'un bütün oyun planları Serkan Asan'ın gördüğü kırmızı kart ile alt üst oldu. Ancak buna rağmen ilk yarıda rakibine pozisyon vermeyen Trabzonspor, oyunun da hakimi olmayı başardı. İkinci devrede ise Konyaspor daha baskılı ve pozisyon üreten taraftı. Bu dakikalarda ise Baker sahneye çıkarak frikikten attığı golle bordo-mavilileri öne geçirdi. Konyaspor ise gol için bastırmaya devam etti. Uğurcan Çakır'ın 4'ü net olmak üzere birçok kurtarışla sonucun değişmesini engellediği anlarda Hadziahmetovic, bu duvarı yıkan isim oldu ve oyuna dengeyi getirdi. Ardından Nwakaeme'nin kafası direkten döndü ve maçın sonucu belli oldu. Trabzonspor beklenenin aksine genç oyuncularla değil as oyuncularla çıktığı maçta deplasman- daki namağlup unvanını korurken, galibiyeti almaktan uzak bir görüntü ortaya koydu.

FIRTINA'DAN ÇİZME ÇIKARMASI
TRABZONSPOR adına İtalya'ya giden menajerler, Parma ile Gervinho ve Cornelius için masaya oturdu. Cornelius için İtalyan kulübüne 4 milyon Euro önerilirken, Gervinho'nun da durumu soruldu. Parma da oyuncunun satış listesinde olduğunu belirtti. Bordo-mavili yönetim, Gervinho için de Parma'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

DEPLASMANDA KIRMIZI MODASI
TRABZONSPOR'UN deplasmanda kırmızı kart görme zincirine Serkan Asan da eklendi. Genç futbolcu, 19. dakikada Sekidika'ya yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve bu sezon oyundan atılan 7'nci Trabzonsporlu oldu. Bordo-mavililerin son 4 deplasmanda gördüğü kırmızı kart sayısı da 3 oldu. Bu üç maç da berabere bitti.

KAMİL AHMET SÜRPRİZİ
TRABZONSPOR'UN sezon sonunda sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını uzatmayı planladığı Kamil Ahmet Çörekçi, Konya maçında 11'de görevlendirildi. Tecrübeli oyuncu, esas mevkii sağ bek olmasına rağmen orta sahada başladı. Serkan'ın atılmasıyla ise sağ beke geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
Bayramı namazı var mı, yasak mı? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı?
Son dakika: Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Galatasaray avantajı yakaladı...
Son Dakika Haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı
Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
Altın fiyatları için oyun değiştirici iki gelişme! Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Süper Lig güncel puan durumu sıralaması: İşte 41. hafta canlı maç sonuçları ve puan durumu
Survivor kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe için şampiyonluk ihtimalleri! İkili ve üçlü averaj...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor sobelendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA