Son dakika: Beşiktaş'ta müthiş sevinç! Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Son dakika... Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetine rağmen averajla mutlu sona ulaştı. Maçına ardından büyük sevinç yaşandı. Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa ulaştı. Sergen Hoca, Beşiktaş tarihine geçti.
Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Sergen Yalçın, büyük bir sevinç yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yalçın, "Herkese şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Öte yandan bu şampiyonluk Yalçın'ın kariyerinin ilk şampiyonluğu olarak da kayıtlara geçti.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Siyah-beyazlı futbolcular son düdüğün ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı. Futbolcular ve teknik heyet sahanın ortasında mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamayan isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz'dı.
19 yaşındaki genç sol bek, "12 yaşından beri bu kulüpteyim. Beni yetiştiren herkesten Allah razı olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum" dedi.
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