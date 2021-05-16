Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta müthiş sevinç! Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Giriş Tarihi: 15.5.2021 22:45 Son Güncelleme: 16.5.2021 07:21

Son dakika: 'ta müthiş sevinç! ve gözyaşlarını tutamadı

Son dakika: Beşiktaş'ta müthiş sevinç! Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Son dakika... 'in 42. haftasında deplasmanda 'yi 2-1 mağlup eden , 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Maçın ardından büyük sevinç yaşanırken, siyah-beyazlı takımla ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki da müsabakanın ardından ağladı. Yalçın, "Herkese şampiyonluğumuz hayırlı olsun" derken, Rıdvan Yılmaz ise, "12 yıldır bu kulüpteyim, beni yetiştiren herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Son dakika... Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetine rağmen averajla mutlu sona ulaştı. Maçına ardından büyük sevinç yaşandı. Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa ulaştı. Sergen Hoca, Beşiktaş tarihine geçti.

Karşılaşma biter bitmez sahaya giren Sergen Yalçın, büyük bir sevinç yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Yalçın, "Herkese şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Öte yandan bu şampiyonluk Yalçın'ın kariyerinin ilk şampiyonluğu olarak da kayıtlara geçti.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Siyah-beyazlı futbolcular son düdüğün ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı. Futbolcular ve teknik heyet sahanın ortasında mutluluk gözyaşlarını tutamadı. Müsabakanın ardından gözyaşlarını tutamayan isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz'dı.

19 yaşındaki genç sol bek, "12 yaşından beri bu kulüpteyim. Beni yetiştiren herkesten Allah razı olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum" dedi.

Sergen Yalçın'a büyük sürpriz! Futbolcular basın toplantısını bastı

Sergen Yalçın: Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm oyuncularımızda vazgeçmeyeceğimizi gösterdi.

Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

MAÇ SONU BEŞİKTAŞ'TAN EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME GELDİ!

Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! Fenerbahçe ve Galatasaray'a...


EN ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
SON DAKİKA: Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."
Son dakika: Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor
SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş! Sergen Yalçın muhteşem maç sonunda tarihe geçti...
Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! Fenerbahçe ve Galatasaray'a...
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig Şampiyon'u olan Beşiktaş'a tebrik
SON DAKİKA | Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı oldu?
Süper Lig'den küme düşen takımlar 2021: Süper Lig'den ikinci lige düşen takımlar kimler oldu?
Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs koronavirüs verilerini duyurdu! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum
Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ta müthiş sevinç! Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA