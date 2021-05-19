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Giriş Tarihi: 19.5.2021 14:27 Son Güncelleme: 19.5.2021 14:52

Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım geliyor! Galatasaray açık ara zirvede...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım geliyor! Galatasaray açık ara zirvede...

Son dakika haberi... Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda hem hem de Ziraat şampiyonu alarak tarihinde 3. kez çifte kupa zaferi yaşadı. Sezon öncesi toplamda 32 kupası olan Siyah-beyazlılar, kazandığı iki kupayla 'yi yakaladı. Beşiktaş Süper Kupa'yı alması halinde Sarı-lacivertlileri geride bırakacak.

Son dakika haberi... Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu alarak tarihinde 3. kez çifte kupa zaferi yaşadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gordon Milne ve Mustafa Denizli'den sonra Siyah-beyazlılarda bu başarı yaşayan 3. teknik direktör oldu. Siyah-beyazlılar, bu iki kupayla tarihinde 34. kupasını kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek 16. kez lig şampiyonu oldu. Ligi 84 puanla bitiren Kara Kartal, aynı puanda olan Galatasaray'ı averajla geçerek mutlu sona ulaştı.

ÇİFTE KUPA ZAFERİ!

Siyah-beyazlılar, 3 gün sonra yine Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çifte kupa zaferine ulaştı.

BEŞİKTAŞ 34 KUPAYA ULAŞTI!

Beşiktaş, 16. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken 10. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Siyah-beyazlıların 8 de Türkiye Süper Kupası var.

Tarihinde 34 kupaya ulaşan Beşiktaş, aynı sayıda kupası olan Fenerbahçe'yi yakaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa'yı alması halinde kupa sayısını 35 yaparak Sarı-laciverlileri geride bırakacak.

FENERBAHÇE DE 34 KUPAYA SAHİP!

Fenerbahçe'nin ise 19 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 6 Ziraat Türkiye Kupası var. Sarı-laciverlilerin 9 da Türkiye Süper Kupası bulunuyor.

GALATASARAY'IN 58 KUPASI VAR!

Tarihte 58 kupası olan Galatasaray, bu alanda açık ara zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıların 22 Süper Lig şampiyonluğu, 18 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 16 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA kupası ve 1 UEFA Süper kupası bulunuyor.

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Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım geliyor! Galatasaray açık ara zirvede...
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