Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım geliyor! Galatasaray açık ara zirvede...

Son dakika haberi... Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu alarak tarihinde 3. kez çifte kupa zaferi yaşadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gordon Milne ve Mustafa Denizli'den sonra Siyah-beyazlılarda bu başarı yaşayan 3. teknik direktör oldu. Siyah-beyazlılar, bu iki kupayla tarihinde 34. kupasını kazandı.