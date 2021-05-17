Son dakika: Beşiktaş'ta kiralık şampiyonluklar! Son gün bombaları ve ilginç transfer politikası...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek lig tarihindeki 16. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası Siyah-beyazlıların kazandığı son 3 Süper Lig şampiyonluğunda kiralık futbolcuların başrolde olması dikkati çekti.
2020-2021 GHEZZAL-ROSIER SEZONU!
Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta Leicester'den gelen son gün transferi Rachid Ghezzal ve Sporting'den gelen Valentin Rosier damga vurdu. Cezayirli yıldız Ghezzal, yaptığı 17 asistle ligde asist kralı olurken zorlu maçlarda takımını sırtlayan isimlerden oldu.
Fransız sağ bek Valentin Rosier ise 2 gol ve 7 asistle katkıda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, skor katkısı dışında takıma verdiği enerji ve sahadaki mücadelesiyle taraftardan büyük sempati kazandı.
Devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk Tosun ise talihsiz bir sakatlık geçirdi ve sezonu erken kapattı. BB Erzurumspor, deplasmanında sakatlanan Cenk, sadece 4 maça çıktı ve 4 gol attı.
Beşiktaş'ın diğer kiralık futbolcuları ise Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero ve Kayserispor'dan gelen Mensah oldu. Montero, Süper Lig'de 13 maça çıktı. 22 yaşındaki stoper Vida ve Welinton'un arkasında güven verdi.
Bernard Mensah ise 35 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.
2016-2017 TALISCA-ABOUBAKAR SEZONU!
Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda tam 7 kiralık futbolcu yer aldı. Şenol Güneş ile duble yapan Kartal'da Benfica'dan kiralanan Talisca ve Poorto'dan kiralanan Aboubakar, performanslarıyla taraftarın sevgilisi oldu.
Avrupa'da da harika sezon geçiren Siyah-beyazlılarda Talisca, 33 maçta 17 gol attı ve 6 asist yaptı. Brezilyalı yıldız, sakatlık sorunları da çekerken 12 lig maçında oynayamadı.
Aboubakar ise 38 maça çıktığı o sezon 19 gol ve 4 asistle bir diğer golcü Cenk Tosun'la takımına büyük katkı sağladı.
Şampiyon kadronun diğer kiralık futbolcuları ise Beşiktaş'ın satarak büyük paralar kazandığı Atınç Nukan ve devre arasında Çin'den gelen Ersan Gülüm ve Demba Ba oldu. Beşiktaş, Inter'den kiraladığı Caner Erkin'i ise sezon sonunda bonservisle kadrosuna kattı.
2015-2016 GOMEZ SEZONU!
Şenol Güneş, yönetiminde 2015-2016 sezonunu 79 puanla 74 puanlı ikinci Fenerbahçe'nin önünde şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta sezonun öne çıkan iki ismi Mario Gomez ve Jose Sosa oldu.
KİRALIK GOMEZ GOL KRALI OLDU!
Beşiktaş, transferin son günlerinde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Gomez, 26 golle şampiyonluğun baş aktörlerinden oldu. Alman Milli golcünün en yakın takipçisi 20 golle Kamerunlu yıldız Eto'o oldu.
Beşiktaş'tan sonra Fiorentina'ya giden Gomez, Siyah-beyazlıların tüm uğraşlarına rağmen Wolfsburg'u tercih etti.
STATSIZ ŞAMPİYONLUK!
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ın yapımı sürecinde sezonu statsız şampiyon olark da bir ilke imza attı.
Sosa-Gomez ikilisi sezon boyunca Beşiktaş'ın hücum gücü olurken devre arası kiralık gelen Marcelo da defansın bel kemiği oldu.
MARCELO 7 MİLYON € KAZANDIRDI!
Marcelo ise devre arası transfer döneminde Alman ekibi Hanovver 96'da kiralık olarak kadroya dahil edildi. Sezon sonunda Alman ekibinden bonservisi alınan Brezilyalı savunmacı, 2017 yazında Lyon'a 7 milyon euro bedelle satıldı.