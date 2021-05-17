Son dakika: Beşiktaş'ta kiralık şampiyonluklar! Son gün bombaları ve ilginç transfer politikası...

Şampiyon kadronun diğer kiralık futbolcuları ise Beşiktaş'ın satarak büyük paralar kazandığı Atınç Nukan ve devre arasında Çin'den gelen Ersan Gülüm ve Demba Ba oldu. Beşiktaş, Inter'den kiraladığı Caner Erkin'i ise sezon sonunda bonservisle kadrosuna kattı.