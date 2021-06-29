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Giriş Tarihi: 29.6.2021

‘Bir taçla şampiyonluğu kaybettik!’

‘Bir taçla şampiyonluğu kaybettik!’

Fatih Terim geçen sezon averaj farkı ile kaçan şampiyonluğu hatırlatıp kenardan oyuncularını UYARDI!

Dinamo Bükreş maçında sesi GS TV kameralarına takılan teknik direktör Fatih Terim, geçen sezonla ilgili de bir itirafta bulundu ve oyuncularını uyardı. Taç atışını çizgiye doğru kullanmak yerine orta sahanın merkezine doğru yönlendiren Yedlin'e Terim sert çıktı. Aytaç topla buluşsa da deneyimli çalıştırıcı, "100 kere söyledim size; taç atışını merkeze kullanmayın! Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" diye bağırdı. Terim, geçen sezon sahasında 4-3 yenildiği Çaykur Rize ile 4-1 kazandığı Denizlispor maçlarında aynı hatalardan yenen gol nedeniyle şampiyonluğun kaçmasını unutamıyor. Saracchi'nin taç atışlarında Luyindama ve Taylan topu kaptırınca ataklar golle sonuçlanmıştı.

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‘Bir taçla şampiyonluğu kaybettik!’
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