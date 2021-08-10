Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor Simon Falette ile anlaştı! Fenerbahçe'den sonra yeniden geliyor...
Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:57

Hatayspor Simon Falette ile anlaştı! Fenerbahçe'den sonra yeniden geliyor...

İHA
Hatayspor Simon Falette ile anlaştı! Fenerbahçe’den sonra yeniden geliyor...

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Falette ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun yarın Hatay’da olması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper arayışı içinde olan bordo-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe'de yarım sezon top koşturan Gine asıllı Alman futbolcu Simon Falette ile prensipte anlaştı.

Edinilen bilgilere göre sol ayaklı bir stoper arayan Hatayspor, teknik heyetin raporları doğrultusunda Falette ile ilgilenmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan bordo-beyazlı ekip, bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırdı. Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncusunun yarın Hatay'da olması bekleniyor. Falette; Lorient, Brest, Metz, Eintracht Frankfurt, Hannover 96 formaları giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Vitor Pereira üstünü çizdi gelen teklifler...
Son dakika: Messi'ye şok telefon! Herkes 'PSG'ye gidecek' derken...
Son dakika: Rachid Ghezzal'a olay sözler! "Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ı..."
Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Şarkıcı Alişan kaybettiği kardeşinin emanetlerine sahip çıkıyor! Alişan'dan yeğenleri ve kızı Eliz ile yeni paylaşım...
Son dakika: Lionel Messi'yi büyük bir heyecanla bekliyorlardı! Paris Saint-Germain taraftarı hüsrana uğradı...
Son dakika: 3 otobüs kazası, acı kayıplar! Otobüslerimize ne oluyor? İşte kazaların nedenleri
Son dakika | Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar
Dün akşam MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
TOKİ'den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde arsa satışı başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor Simon Falette ile anlaştı! Fenerbahçe'den sonra yeniden geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA