Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Olay adam Marcao, dün gece İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsünde yer almadı.
Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
İŞTE MADDE MADDE GALATASARAY'DA YAŞANANLAR!
1) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı.
2) Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dk görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.
3) Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi.
4) Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.
5) Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na hem kafa atan hem de yumruklar sallayan Marcao'nun Randers kafilesinde yer almaması bekleniyor. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuyu Danimarka'ya getirmeyecek.
6) Marcao konusunda son kararı Fatih Terim verecek! Fatih Terim'in dün akşamki olay anlarını yeniden izlemesi bekleniyor. Terim, TFF'nin kararını beklemeden bir karar alacak.
MAÇ BİTTİ SOYUNMA ODASI KARIŞTI!
Giresun'da Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı. Kerem'den yana tavır alan oyuncuların hepsi, Marcao'nun üzerine yürümek istedi. Yardımcı antrenörler ve kulüp çalışanları araya girip Brezilyalı stoperi hemen soyunma odasından çıkarttı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanına yolladı.
Futbolcuların hepsi sinirden yüzlerine bile bakmadıkları Marcao'ya Fatih Terim'den en ağır cezayı vermesini istedi. Sıcağı sıcağına karar almak istemeyen Terim ise İstanbul'a dönüşü işaret etti ve "Olayı sabah sakin kafayla değerlendirelim" dedi.
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LEVENT TÜZEMEN: FATİH TERİM BUNUN HESABINI SORMALI!
Giresun'da geceye damga vuran olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e önce kafa atması, sonra da eliyle iteklemesiydi. Bu çirkinlik karşısında Marcao'ya disiplin cezası uygulanmalıdır.
Terim de tüm Türkiye'nin gördüğü bu rezilliğin hesabını Marcao'dan sormalıdır. Eğer soramazsa otoritesi sarsılır, takımda Marcao'ya karşı cephe oluşur.
Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde 'golcü' yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor. Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi. Kazanılan ikinci penaltıda Diagne, Giresun savunmasına kendini unutturup ofsayta düşmeden topla buluştu ve şut atacağı sırada rakibi tarafından indirildi.
Bu pozisyonda saçma olan Sivas'taki kupa maçından bu yana her Galatasaray maçında 'arıza' yapmaya özen gösteren yardımcı hakem Erdinç Sezertan, bir metre geriden çıkan Diagne'ye ofsayt bayrağı kaldırdı. Aynı hakem Rize'de maalesef Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi 2 metre ofsayt olan Rizeli oyuncu için bayrağını kaldırmamıştı.Galatasaray ilk gole kadar Giresunspor'un alan savunmasını aşamadı.
Kanatlardan hücum etmeyi sadece iki bek Aanholt ile Boey'e bırakmak gol üretmek için yeterli olmaz. Hücuma çabuk çıkan, çalım becerisi olan ve savunmaya hızla dönen Boey'i beğendim. Aaanholt tekniği ve topa hükmetmesi kusursuz ama araya bırakmak istediği toplarda daha garantili oynamalı.
Berkan-Taylan ikilisi orta alanda baskı yiyince topu etkili pasa dönüştürmekte zorlandı. Ancak rakip savunma arkasına doğru koşu yapan Feghouli'ye Taylan'ın attığı pas mükemmeldi.
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