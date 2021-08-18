Terim de tüm Türkiye'nin gördüğü bu rezilliğin hesabını Marcao'dan sormalıdır. Eğer soramazsa otoritesi sarsılır, takımda Marcao'ya karşı cephe oluşur.

Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde 'golcü' yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor. Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi. Kazanılan ikinci penaltıda Diagne, Giresun savunmasına kendini unutturup ofsayta düşmeden topla buluştu ve şut atacağı sırada rakibi tarafından indirildi.