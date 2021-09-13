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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Yeni transferler sınıfta kaldı

Yeni transferler sınıfta kaldı

İlk kez sarı-lacivertli formayı giyen Berisha, Rossi ve Meyer beklentileri karşılayamadı

Maça ilk 11'de başlayıp 58. dakikada yerini Valencia'ya bırakan Berisha, bu sürede 1 şut çekti, 5 isabetli pas verdi. Yüzde 55 pas başarı yüzdesi sağlarken, 1 kez dripling denemesi yapıp başarılı olamadı. 90 dakika sahada kalan Rossi, maçı 1 isabetsiz şutla tamamladı. Uruguaylı yıldız, 1 kez orta yaparken bunda da isabet bulamadı. Girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü ise kaybetti. 73. dakikada oyuna dahil olan Max Meyer de 15 kez topla buluşurken girdiği tek ikili mücadeleyi kaybetti. Ayrıca yaptığı 1 dripling denemesi ve 1 orta başarısız oldu.

'TÜRK FUTBOLUNA İHANET'
F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, hakemin yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Sarı-lacivertli takımın hücuma çıkışlarında Sivaslı futbolcuların sürekli yerde yattığının altını çizen Bilecik, "Hakemin, futbol anlayışına ters düşen hareketlere prim vermemesi gerekir, takım ne zaman hareketlense yerde yatmaya çalışan Sivaslı oyuncu gördük. Bunlar Türk futbolunun kimyasına aykırı, Türk futboluna ihanet" diye konuştu. Takımın performansına da değinen Bilecik, "İlk 30 dakika muazzam bir enerjiyle oynayan takımımız vardı. Emin olun bu kimya sene sonunda bizi çok daha güzel yerlere götürecek" ifadelerini kullandı.

'ASKER SEVE SEVE SAVAŞA GİDER'
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ederek puan aldıklarını söyledi. Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde seve seve gideceğini dile getiren Çalımbay, "Net bir şey yok. Ancak Milli Takım her şeyin üstünde gelir. Görev verildiğinde seve seve kabul ederiz. Antrenörün içimizden birisi olması gerekiyor. Burada mukavelem olmuş olmamış önemli değil. Askersin, evde oturuyorsun ve savaşa çağırıyorlar. Seve seve oraya gidilir" dedi.

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Yeni transferler sınıfta kaldı
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