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Giriş Tarihi: 14.9.2021

Virüs gibi yayılıyor!

VOLKAN DEMİR
Virüs gibi yayılıyor!

Pelkas ile başlayan sakatlık kâbusunun son halkaları Tisserand ve İrfan Can oldu. Avrupa’da Frankfurt ile oynanacak maç öncesi alarm verildi

Fenerbahçe'de sakatlık sayısı gün geçtikçe artıyor. Sivasspor'la oynanan karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle Nazım, Serdar Dursun ve Sosa, sakatlıktan yeni çıkıp tam olarak hazır olmadıkları için de Pelkas, Novak ve Ferdi kadroya alınmamıştı. Önceki gün de maçın 22. dakikasında Tisserand yerini Szalai'ye, 59'da Mesut'un yerine giren İrfan Can ise 14 dakika sonra yerini Max Meyer'e bırakmak zorunda kalmıştı. Serdar Aziz ve Osayi ise yaşadıkları sıkıntılara rağmen oyuna devam etmişlerdi.

PELKAS, FERDİ VE MERT HAKAN KAZANAN TAKIMDA!
Pereira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında perşembe günü Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi birkaç sakat futbolcusunun takıma dönmesini umuyor. İrfan Can ve Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Sosa, Nazım ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi. Pelkas, Ferdi ve Mert Hakan ise idmanda kazanan takımda yer aldı. Portekizli hoca, yarın sağlık heyetinden gelecek son rapora göre Almanya'ya götüreceği oyuncuları belirleyecek.

TELAFİSİ VAR!
Pereira, Sivasspor maçında 2 puan bırakan takımını terapiye aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak E.Frankfurt maçını düşünerek oyuncularına moral veriyor. Bu tür kayıpların normal olduğunu ve telafisi bulunduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, kaleci Altay'dan da moralini bozmamasını istedi.

ENDİŞE İÇİNDEYİZ!
Fenerbahçe, hakemlerin gözle görülür şekilde oyunun kaderini belirleyecek hatalar yaptıklarını belirterek, "TFF'nin hâlâ bir çözüm geliştirememiş olması endişe verici" açıklamasını yaptı

PEREİRA ve futbolcular gibi F.Bahçe Kulübü de Sivasspor maçında futbol oynanmamasından yakındı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de ligde kalma mücadelelerinde gözle görülür şekilde 'oyunun kaderini belirleyecek düzeyde' olmasına yönelik TFF'nin hâlâ bir çözüm geliştirememiş olması son derece endişe vericidir. Sivasspor karşılaşmasının 2. yarısında maçın durduğu süre 11 dakika 52 saniyedir. Bunun oyuncu değişiklikleri kısmı 7 dakika 12 saniye, sakatlık bölümü 4 dakika 40 saniyedir. Hakemin belirlediği 7 dakikalık uzatmanın, rakibin süre kaybettirmeye dayalı oyun anlayışına ne kadar uygun olduğu ortadadır. Bu tip davranışlar Türk futbolunu geriye götürmekte ve futbol kalitesinde düşüş yaşanmasına sebep olmaktadır. TFF'nin saha içi ve saha dışındaki tüm kararlara standart bir yaklaşım uygulamaya koymasını bekliyoruz."

PELKAS'IN ŞANSI YÜKSEK
Sivas maçı öncesi takıma katılan ancak yüzde yüz hazır olmadığı için 11'de yer almayan Pelkas, Frankfurt maçıyla formasına kavuşabilir. Yunan yıldız, dünkü idmanda kazanan takımda yer aldı. 18 yaşındaki sağ bek Ruhan Arda Aksoy da dikkat çekti.

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