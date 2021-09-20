Panik yapmayın

Başakşehir’in galibiyeti hak ettiğini söyleyen Başkan Koç, “Ben takımıma ve hocama inanıyorum. Yol kazası yaşadık. Yarın yepyeni bir gün başlıyor” dedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan yenilgiyi kaza olarak değerlendirdi. Başakşehir'in net bir galibiyet aldığını söyleyen Başkan Koç şu ifadeleri kullandı: RAKİBİMİZİN bir yerde şanssızlığı bitecekti, bize rastladı. Biz ise bir yerde kötü maç çıkaracaktık, bunu yaşadık. Böyle bir yol kazasının erken gelmesinin de olumlu açıdan bakarsak, bize iyi bir ders olacağını düşünüyorum.
'HEP AYNISINI SÖYLÜYORLAR AMA ÇÖZÜM YOK' ASLINDA rakamlarla sonuç bağdaşmıyor. Daha çok pozisyona giren, pas yapan, topa sahip olan tarafız ama demek ki etkin futbol oynayamamışız. Olabilir, panik olacak bir durumyok. Takıma ve hocamıza çok inanıyorum. Oyuncularımız bu gece yatacaklar, yarın yepyeni bir gün başlıyor. DEĞINMEK istediğim bir konu da, maçlarımızda oyunun sürekli durması. Buna TFF ve MHK bir çözümbulmalı. Topun en az oyunda kalma süresi olduğu lig biziz. Hakemler buna müsaade etmesin. VAR hakemiyle ilgili federasyona serzenişte bulunduk, haklı olduğumuzu söylediler. Ne söylesekaynısını söylüyorlar ama bir şeyolmuyor. Saha hakemleri ile VAR hakemleri ayrı olmalı, TFF bu sene yapamasa bile önümüzdeki sezona bunu yetiştirmeli.
PEREİRA'DAN DEVROTASYON
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçında kadroda rotasyona gitti ve Eintacht Frankfurt karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Rossi ve Valencia yedek soyunurken, bu isimlerin yerine Pelkas, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya ve Berisha sahaya çıktı. Frankfurt maçında hücum hattında Mesut, Rossi ve Valencia üçlüsünü oynatan Pereira, dün ise bu bölgede Osayi-Samuel, Pelkas ve Berisha'yı tercih etti.
NEYAPTILAR?
FENERBAHÇE'DE dün rotasyon sonrası gözlerin üstüne çevrildiği 4 oyuncunun performansı şöyle:
Berisha: Attığı dört şutta üç isabet bulurken, 62 dakikada 11 isabetli pas yaptı. 6 kez top kaybeden oyuncu yaptığı, 2 ortada ise karavana attı.
Muhammed: 62 dakikada 9 ortasında 2 isabet bulurken, 9 ikili mücadeleye girip 8'ini kaybetti. Oyuncu 3'te 0 dripling karnesi ve 0 şut ile maçı tamamladı.
Pelkas: 46'da oyundan çıkan Pelkas, şut atamadan karşılaşmayı bitirirdi ve etkisiz kaldı.
Max Meyer: 75 dakika sahada kalırken yüzde 97 gibi yüksek bir pas başarı yüzdesi yakaladı. Oyuncu, karşılaşma boyunca sadece 5 kez top kaybederken takımın iyi isimlerinden oldu.