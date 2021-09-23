Sedat Mert kimdir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin Misket’i Sedat Mert kaç yaşında, nereli?

Sedat Mert, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Osmanlı amirali (kaptan-ı derya) Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı yapımdaki oyuncu kadrosu dikkat çekmeye devam ediyor. Diziyi ilk kez izleyecekler Sedat Mert kimdir, kaç yaşında sorusuna yanıt arayacak. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Misket'i Sedat Mert hayatı!

SEDAT MERT KİMDİR?

Sedat Mert, 1 Ocak 1975 İstanbul doğumludur. Ünlü oyuncu 1997 yılında fenomen olan "Kara Melek " isimli diziyle adını duyurmuştu. Bu güne kadar bir çok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu şu sıralar Show tv'de yayına girmeye hazırlanan Rüzgarlı Sokak isimli dizide yer aldı. Oyuncu bu güne kadar Yeşil Işık, Son Ders Aşk, Ustalar Alimler ve Sultanlar, Fetih 1453 gibi birçok sinama projesinde yer aldı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır'a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir. Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.

Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar. Tek amacı Oruç'u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç'un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.

Oruç ve İlyas'a tuzağı kim kurdu?

İshak, Antuan'ın elinden kurtulabilecek mi?

Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırabilecek mi?