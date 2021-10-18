Portekiz’de saha karıştı! Montijo ve Setubal B maçında polisler havaya ateş açtı...

Portekiz'de sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Portekiz amatör liginde mücadele eden Olimpico Montijo ve Vitoria Setubal B takımları karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada istenmeyen olaylar yaşandı ve iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Çıkan kavga taraftarlar tarafından amatör kamerayla görüntülendi.
Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı...
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Saha ortasında kavgaya tutuşan iki takım oyunculara arasında yaşananları ayırmak için sahaya giren polisler ortalığı sakinleştirmek istedi. Fakat olaylar büyüdü ve polisler havaya ateş açmak zorunda kaldı.
MONTİJO KOÇU YAŞANANLARI ANLATTI
Yaşananların ardından Olimpico Montijo koçu Marco Bicho, açıklamalarda bulundu. Bicho "Ben ve yardımcım kavgayı ayırmak için çabaladık ama oyuncular bizlere de vurdu."