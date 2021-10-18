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Giriş Tarihi: 18.10.2021 13:32 Son Güncelleme: 18.10.2021 14:16

Portekiz'de saha karıştı! Montijo ve Setubal B maçında polisler havaya ateş açtı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Portekiz’de saha karıştı! Montijo ve Setubal B maçında polisler havaya ateş açtı...

Portekiz'de amatör ligde oynanan bir maçta polis sahaya girdi ve ortalık karıştı. Olimpico Montijo ve V. Setubal B takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Oyuncuların ve teknik ekiplerin birbirine girdiği kavgaya ayırmak isteyen polisler sahaya girerek havaya ateş açtı. Sahalardan ender görülen olayın görüntüleri...

Portekiz'de sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Portekiz amatör liginde mücadele eden Olimpico Montijo ve Vitoria Setubal B takımları karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada istenmeyen olaylar yaşandı ve iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Çıkan kavga taraftarlar tarafından amatör kamerayla görüntülendi.

Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı...

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Saha ortasında kavgaya tutuşan iki takım oyunculara arasında yaşananları ayırmak için sahaya giren polisler ortalığı sakinleştirmek istedi. Fakat olaylar büyüdü ve polisler havaya ateş açmak zorunda kaldı.

MONTİJO KOÇU YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananların ardından Olimpico Montijo koçu Marco Bicho, açıklamalarda bulundu. Bicho "Ben ve yardımcım kavgayı ayırmak için çabaladık ama oyuncular bizlere de vurdu."

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Portekiz'de saha karıştı! Montijo ve Setubal B maçında polisler havaya ateş açtı...
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