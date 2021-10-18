Video Spor Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı...
Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı...

Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı...

18.10.2021 | 13:25

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Portekiz'de amatör ligde oynanan bir maçta polis sahaya girdi ve ortalık karıştı. Olimpico Montijo ve V. Setubal B takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Oyuncuların ve teknik ekiplerin birbirine girdiği kavgaya ayırmak isteyen polisler sahaya girerek havaya ateş açtı. Sahalardan ender görülen olayın görüntüleri...

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