Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı...

Portekiz'de amatör ligde oynanan bir maçta polis sahaya girdi ve ortalık karıştı. Olimpico Montijo ve V. Setubal B takımları arasında oynanan maçta kavga çıktı. Oyuncuların ve teknik ekiplerin birbirine girdiği kavgaya ayırmak isteyen polisler sahaya girerek havaya ateş açtı. Sahalardan ender görülen olayın görüntüleri...